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 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах

«В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах

Сегодня, 09:09

Популярная певица решила не заморачиваться по поводу наряда для похода в музей. Артистка вновь продемонстрировала всем свою пышную грудь в откровенном купальнике.

 

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, несмотря на просьбы подписчиков, продолжает делиться откровенными снимками, демонстрируя самые пикантные части тела. Ранее фолловеры отмечали, что фотографии певицы однообразны и скучны.

Очередная публикация звезды ничем не отличается от предыдущих. На новом фото Ольга Серябкина позирует в Сладком музее. На исполнительнице спортивные брюки и красный лиф от купальника, едва прикрывающий объемный бюст певицы. В подписи к снимку знаменитость напомнила фанатам о своей любви к сладкому и подчеркнула, что старается избегать соблазнов, употребляя меньше конфет. «Хотя в музее сладкого испытала огромный восторг - гигантские пончики, леденцы великаны - достаточно просто посмотреть и почувствовать себя счастливой», - отметила Ольга.

Мужская часть пользователей, как всегда, пришли в восторг от внешности артистки, назвав ее конфеткой. Другие не оценили новое фото Серябкиной, отметив, что уже видели ее такой. Еще одни попросили полуголую певицу одеваться и не появляться в общественных местах в откровенном виде. «В музей в бюстгальтере?», «Оля, а почему в музей нужно было прийти в бюстгальтере?», - негодуют юзеры.


Мирослава Донцова
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