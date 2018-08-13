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| | Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен

Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен

Сегодня, 09:08

Звезду критикуют за плохие роли, слишком яркие работы в киноиндустрии и за нееврейское происхождение.

 

В связи с критикой актриса Руби Роуз удалила свой Twitter-аккаунт, так как многим не понравилось ее утверждение на роль Бэтвумен. Знаменитость является лесбиянкой, но возмущалась публика из-за другого. Многим не понравилось ее нееврейское происхождение, в отличие от персонажа Вселенной DC.

Многие при этом высказали поддержку Руби Роуз, отметив, что представителям нетрадиционной сексуальной ориентации сложно угодить, как в недавней ситуации со Скарлетт Йоханссон, когда те разозлились из-за того, что она не трансгендер. Актриса попыталась всех примирить, но от этого стало только хуже и поэтому Роуз удалила аккаунт в соцсети, дабы окончательно прекратить споры.

Бэтвумен появилась благодаря стараниям художников Шелдона Молдофа и Эдмонда Гавмильтона. Для соответствия аудитории комиксов авторы адаптировали персонажа якобы под нынешние реалии и сделали ее еврейкой-лесбиянкой.


Никита Готский
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