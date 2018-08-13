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| | Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании

Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании

Сегодня, 09:06

Поклонников удивило, как Ксения Собчак, занимающаяся написанием статей, может быть настолько неграмотной.

Знаменитость рассуждала о значении слова «любовь», отметив, что его употребление не всегда необходимо. Ксения Собчак процитировала Зигмунда Фрейда, который сказал, что любовь является, по сути, скрытой агрессией, направленной на того, кому признаются в высоких чувствах. Звезда призвала поклонников не делать такие ошибки.

Однако поклонники, прочитав длинный пост о любви, обратили внимание на совсем другие недочёты. Они отметили, что правописание сильно хромает. Они поинтересовались: «Неужели журналистское прошлое писать не научило?» В посте Ксения Собчак рассказала, что в МГИМО учила испанский язык как третий иностранный, однако на фоне неграмотности в одном только посте фанаты пожелали знаменитости сначала выучить хотя бы русский, чтобы больше так не позориться.


Ирина Летинская
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