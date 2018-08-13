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| | Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте

Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте

Сегодня, 08:48

Публика была в восторге от этого снимка и сразу заявила, что брак Джвана и Рики является образцовым, как для гей-брака.

 

Примечательно и то, что пара в одних лишь плавках, по всей видимости, натирала друг друга маслом, емкость с которым поклонники заметили в руках у Рики Мартина.

Папарацци смогли сфотографировать Рики Мартина вместе с его супругом Джваном Йосефом непосредственно в тот момент, когда пара обратила внимание, что их снимают и посмотрела в камеру. Позднее удалось узнать, что знаменитый латиноамериканский поп-певец вместе со своим мужчиной находился на яхте в Сардинии, Италия.

Поклонники сделали вывод, что отдых у них планируется явно долгий, потому как на фотографиях они выглядят весьма расслабленными. Также американским журналистам из TMZ по какой-то причине стало крайне интересно, кто же из мужчин выглядит привлекательнее и большинство отдало предпочтение Рики Мартину.


Николай Офицеров
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