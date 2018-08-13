Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте «Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу» Россия в 2077: Художники показали свои арты В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер
| | Экс-муж Татьяны Навки женился в очередной раз

Экс-муж Татьяны Навки женился в очередной раз

Сегодня, 08:38

Мужчина связал себя узами брака с матерью родной дочери, фигуристкой Натальей Михайловой.

 

Бывший муж Татьяны Навки, наставник по фигурному катанию Александр Жулин женился в третий раз. В соцсети он опубликовал изображение возлюбленной с обручальным кольцом, подписав его: «Уже не Михайлова». Расписался с Натальей он в Кутузовском ЗАГСе Москвы и пообещал отметить в сентябре роскошную свадьбу с родными и друзьями.

На нынешней супруге политика Дмитрия Пескова Жулин был женат 14 лет, в результате этого брачного союза у него есть дочь Александра, которая в данный момент находится с матерью на отдыхе за границей. После расставания Жулин и Навка смогли сохранить теплые отношения и время от времени общаются.

Прежде дочь Жулина и Навки презентовала видеоклип на песню Максима Фадеева «Влюбилась». Навка благодарит продюсера за песню, а также других людей, которые трудились над его созданием: режиссера, визажиста и стилиста.


Никита Готский
Новости по теме
Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала свои умения на льду
Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала свои умения на льду

Дебют трехлетней дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялся в финале шоу-сказки «Руслан и Людмила».

Младшая дочь Татьяны Навки поздравила маму с днём рождения
Младшая дочь Татьяны Навки поздравила маму с днём рождения

Дочь Татьяны Навки поздравила свою маму в трогательном видео с днем рождения. Девочка пошла по стопам матери, выйдя на лёд в конце марта. Фигуристка…

Татьяна Навка хочет снова стать мамой
Татьяна Навка хочет снова стать мамой

Дочь знаменитой фигуристки и политика Дмитрия Пескова Даня попросила маму о братике. Навка не смогла отказать дочери и задумалась над рождением ещё одного…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости