Экс-муж Татьяны Навки женился в очередной раз

Мужчина связал себя узами брака с матерью родной дочери, фигуристкой Натальей Михайловой.

Бывший муж Татьяны Навки, наставник по фигурному катанию Александр Жулин женился в третий раз. В соцсети он опубликовал изображение возлюбленной с обручальным кольцом, подписав его: «Уже не Михайлова». Расписался с Натальей он в Кутузовском ЗАГСе Москвы и пообещал отметить в сентябре роскошную свадьбу с родными и друзьями.

На нынешней супруге политика Дмитрия Пескова Жулин был женат 14 лет, в результате этого брачного союза у него есть дочь Александра, которая в данный момент находится с матерью на отдыхе за границей. После расставания Жулин и Навка смогли сохранить теплые отношения и время от времени общаются.

Прежде дочь Жулина и Навки презентовала видеоклип на песню Максима Фадеева «Влюбилась». Навка благодарит продюсера за песню, а также других людей, которые трудились над его созданием: режиссера, визажиста и стилиста.

Никита Готский