«Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу»

Концерт поп-короля в Анапе запомнится зрителям бешеной энергетикой и бесстыжей Ольгой Бузовой, танцующей в объятьях Киркорова.
Ольга Бузова не скрывала, что планирует посетить концерт Филиппа Бедросовича. Позднее 32-летняя певица и телеведущая заполнила «сторис» в социальной сети видео себя любимой, выплясывающей под хиты «короля» и призывающей: «Люби меня». Девушка не осталась незамеченной, и под звуки «Цвет настроения - синий» 51-летний Киркоров вывел её на сцену. Дикий взгляд Ольги дал понять зрителям, что их ожидает развратное шоу.
Она...так устала быть одна ??????????? Филипп, это было невероятно ????????????спасибо тебе за твою мощную энергетику и любовь к зрителю?? и отдельное спасибо за твою любовь ко мне @fkirkorov ?????????????? А «ибица» безусловных хит , весь день поём ?? поздравляю тебя и Колю @nikolaibaskov ???????? танцоры у тебя огонь, особенно и @ZADERIX @_vecherskiy_kos ???? почувствовала себя Богиней ????????
Так и произошло: танцоры Киркорова носили Бузову по сцене, как богиню, изредка отдавая её в руки похотливого певца. Тот не упускал момент и под песню «Ибица» облапал Бузова с ног до головы, чему она, впрочем, не сопротивлялась. После танцев, которые звёзды устроили на глазах у невинных людей, они отправились в место, «созданное для любви – анапскую Рублёвку». Скрываться знаменитости не стали и в соцсетях признались друг другу в страстных чувствах. Но поклонники взбешены поведением звёзд: на них смотрят дети, а такой пиар навредит им обоим в будущем. В светлые чувства Бузовой и Киркорова фанаты не верят.