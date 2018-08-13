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«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | «Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу»

«Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу»

Сегодня, 08:09

Концерт поп-короля в Анапе запомнится зрителям бешеной энергетикой и бесстыжей Ольгой Бузовой, танцующей в объятьях Киркорова.

Ольга Бузова не скрывала, что планирует посетить концерт Филиппа Бедросовича. Позднее 32-летняя певица и телеведущая заполнила «сторис» в социальной сети видео себя любимой, выплясывающей под хиты «короля» и призывающей: «Люби меня». Девушка не осталась незамеченной, и под звуки «Цвет настроения - синий» 51-летний Киркоров вывел её на сцену. Дикий взгляд Ольги дал понять зрителям, что их ожидает развратное шоу.

Так и произошло: танцоры Киркорова носили Бузову по сцене, как богиню, изредка отдавая её в руки похотливого певца. Тот не упускал момент и под песню «Ибица» облапал Бузова с ног до головы, чему она, впрочем, не сопротивлялась. После танцев, которые звёзды устроили на глазах у невинных людей, они отправились в место, «созданное для любви – анапскую Рублёвку». Скрываться знаменитости не стали и в соцсетях признались друг другу в страстных чувствах. Но поклонники взбешены поведением звёзд: на них смотрят дети, а такой пиар навредит им обоим в будущем. В светлые чувства Бузовой и Киркорова фанаты не верят.


Елизавета Трюфель
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