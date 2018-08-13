«Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу»

Концерт поп-короля в Анапе запомнится зрителям бешеной энергетикой и бесстыжей Ольгой Бузовой, танцующей в объятьях Киркорова.

Ольга Бузова не скрывала, что планирует посетить концерт Филиппа Бедросовича. Позднее 32-летняя певица и телеведущая заполнила «сторис» в социальной сети видео себя любимой, выплясывающей под хиты «короля» и призывающей: «Люби меня». Девушка не осталась незамеченной, и под звуки «Цвет настроения - синий» 51-летний Киркоров вывел её на сцену. Дикий взгляд Ольги дал понять зрителям, что их ожидает развратное шоу.

Так и произошло: танцоры Киркорова носили Бузову по сцене, как богиню, изредка отдавая её в руки похотливого певца. Тот не упускал момент и под песню «Ибица» облапал Бузова с ног до головы, чему она, впрочем, не сопротивлялась. После танцев, которые звёзды устроили на глазах у невинных людей, они отправились в место, «созданное для любви – анапскую Рублёвку». Скрываться знаменитости не стали и в соцсетях признались друг другу в страстных чувствах. Но поклонники взбешены поведением звёзд: на них смотрят дети, а такой пиар навредит им обоим в будущем. В светлые чувства Бузовой и Киркорова фанаты не верят.

Елизавета Трюфель