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| | Коллеги подтвердили беременность «Папиной дочки» Дарьи Мельниковой

Коллеги подтвердили беременность «Папиной дочки» Дарьи Мельниковой

Сегодня, 22:58

О том, что округлившийся животики актрисы, это не последствия любви к бутербродам, сообщила подруга Даши Кристина Асмус, но в своеобразной форме.

 

Уже давно пользователи соцсетей не видели фотографий «Папиной дочки» Дарьи Мельниковой в полный рост. Блог в Instagram супруга Артура Смольянинова не забросила, но выставляет снимки «до пояса» и в просторной одежде. И коллеги подтвердили беременность актрисы. Ее подруга Кристина Асмус опубликовала снимок с мероприятия в детском хосписе «Дом с хомяком». На фото была и Даша с малышом из хосписа. И даже просторное платье не смогло скрыть беременный животик актрисы.

Поклонники уже почти уверены в ожидающемся пополнении, ведь первую беременность «Папина дочка» тоже скрывала до последнего. Да и замуж вышла тайно. Первенца она в прямом смысле подарила мужу на 32-летие. Сын родился в один день с папой, чем Даша очень гордится.


Дарья Светозарова
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