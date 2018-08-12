Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Не подлая, не эгоистка, но Козерог: Бывший участник «Дома-2» хочет завести детей с Бузовой

Не подлая, не эгоистка, но Козерог: Бывший участник «Дома-2» хочет завести детей с Бузовой

Сегодня, 22:54

После ухода с телестройки Рустам Солнцев превратился в популярного блогера. А в последнее время шоумен поднаторел в раздаче жизненных советов знаменитостям.

 

Недавно он учил Ани Лорак, как пережить измену мужа и даже привел в пример Ольгу Бузову, дескать, Тарасов думал, что ни с чем благоверную оставил, а теперь сам «почти бомжует».

Далее Рустам переключился на характер самой ведущей и певицы. «Она неплохой человек, не подлая, не эгоистка, но… как бы сказать, Козерог. Скучная, никогда никому не отвечает, а отвечает надо, это масштабирует, как личность», - рассказал Рустам. Он также сообщил, что из друзей у Ольги никого не осталось –все предпочли стать на сторону Тарасова, и только сестра поддерживает певицу и одновременно является ближайшей и единственной подругой. «Бузова юморная и любит шутить, но только в узком кругу», - продолжает Солнцев «разбор полетов». В целом артистке он симпатизирует, а вот к Тарасову относится не так восторженно. Он признался, что начал испытывать неприязнь к Ольгиному мужу-футболисту еще до того, как пара объявила о разводе. Ему в частности, не понравилось, что Тарасов все имущество записывал только на себя: «Даже машинки девчонке не оставил, но она его, конечно, причесала. Думаю, его блоха сейчас кусает, но Тарасову не хватает развития: открывает рот - и сразу все понятно, говорить даже не надо».

И тут же блогер предостерег Ольгу от увлечения вредными привычками. Он посоветовал певице не перебарщивать с весельем, так как это прямая дорожка на «остров Даны Борисовой».

Рустам Солнцев не оставил затеи создать с Бузовой семью. Он уверен, что в шоу «Замуж за Бузову» она вторую половинку не обретет. Еще он добавил, что хочет Ольги детей: «Дети у нас были бы красивые. Они будут умные — в тебя. Красивые - тоже в тебя».

А сценический образ Бузовой Рустаму не понравился. Он уверен, что певице необходима идеология хотя бы как у Тимати. «Что это за песня «Мало половин»? Даже те треки, которые она записывала в «Доме-2» более профессиональные». Зато баттл Бузовой с «целлулоидными» светскими львицами шоумену понравился. Ему пришлось по душе, что теледива эффектно заткнула их за пояс: «Теперь ходят и губки поджимают, типа кто такая Бузова?». Единственный, кому посочувствовал блогер – несостоявшемуся бузовскому жениху Тимуру Батрутдинову. Ему, по словам Рустама, этот пиар не принес ничего, кроме славы гомосексуалиста.


Дарья Светозарова
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