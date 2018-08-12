Бородина призналась, что не боится и любит унижать хейтеров

Звездные коллеги ведущей нередко проопускают мимо критику пользователей. Жена Курбана Омарова объяснила, отчего негатив должен получать крепкий ответ.

На Instagram-аккаунт Ксени Бородины подписаны 11,5 миллионов человек, и многие из них часто критикуют ее за самые разнообразные моменты. К примеру, им не нравится красивая жизнь Ксении и частый отдых в России и за ее рубежами. Решив крепко ответить хейтерам, ведущая «Дом-2» попросила их не совать свой нос в чужие дела и кошелек. Она довольна своей работой и доходами, а единственный выходной в неделю пытается проводить с близкими. «Я хочу чаще путешествовать, по-моему, это не преступление», - пишет Бородина.

«На миллион злых комментариев» Ксения часто не отвечает, так как не обращает на них внимание и не боится их, а самых злобных авторов она отправляет в черный список. Ведущая «Дом-2» всегда старается ставить на место людей, так как справедливые ответы, по ее мнению, никому не нравятся, наоборот, недоброжелатели привыкли только критиковать и чувствовать себя главными, а при получении неприятного ответа им приходится тихо отойти в сторону.

Никита Готский