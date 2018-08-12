Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Бородина призналась, что не боится и любит унижать хейтеров

Бородина призналась, что не боится и любит унижать хейтеров

Сегодня, 22:40

Звездные коллеги ведущей нередко проопускают мимо критику пользователей. Жена Курбана Омарова объяснила, отчего негатив должен получать крепкий ответ.

 

На Instagram-аккаунт Ксени Бородины подписаны 11,5 миллионов человек, и многие из них часто критикуют ее за самые разнообразные моменты. К примеру, им не нравится красивая жизнь Ксении и частый отдых в России и за ее рубежами. Решив крепко ответить хейтерам, ведущая «Дом-2» попросила их не совать свой нос в чужие дела и кошелек. Она довольна своей работой и доходами, а единственный выходной в неделю пытается проводить с близкими. «Я хочу чаще путешествовать, по-моему, это не преступление», - пишет Бородина.

«На миллион злых комментариев» Ксения часто не отвечает, так как не обращает на них внимание и не боится их, а самых злобных авторов она отправляет в черный список. Ведущая «Дом-2» всегда старается ставить на место людей, так как справедливые ответы, по ее мнению, никому не нравятся, наоборот, недоброжелатели привыкли только критиковать и чувствовать себя главными, а при получении неприятного ответа им приходится тихо отойти в сторону.


Никита Готский
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