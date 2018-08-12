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«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

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| | Наташа Королева допускает примирение Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Наташа Королева допускает примирение Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 22:09

Актер и его супруга долгое время выясняли отношения в суде, а их война могла быть спровоцирована публикой.

 

Певица Наташа Королева считает, что ситуацию с Джигарханяном и его супругой Цымбалюк-Романовской раздули искусственно представители СМИ и неравнодушная общественность. Она думает, что без стороннего вмешательства актер и его спутница жизни могли бы прийти к общему согласию, к тому же это вполне реально, если пару оставить в покое. Она считает правильным, что новые выпуски ток-шоу о разводе Джигарханяна и Виталины больше не станут появляться в эфире.

Артист, между тем, подал в суд на экс-возлюбленную, а следователи открыли против нее уголовное дело. Народный артист СССР обвинил ее во вторжении в его частную жизнь. Актер заявил, что Цымбалюк-Романовская внедрила в его кабинет «жучки» для слежки за ним.


Никита Готский
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