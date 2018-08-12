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| | Запашный попрекнул отказавшуюся от Крыма Вайкуле Советским Союзом

Запашный попрекнул отказавшуюся от Крыма Вайкуле Советским Союзом

Сегодня, 21:11

Дрессировщик жестко раскритиковал слова знаменитой певицы о выступлении на полуострове, заявив, что без СССР, она бы не имела такой славы.

 

Эдгар Запашный негативно оценил поступок Лаймы Вайкуле и попрекнул звезду Советским Союзом. В социальной сети цирковой артист написал, что Союз кормил и поил Вайкуле на протяжении всей ее головокружительной карьеры, а на родном латышском у нее нет ни одной узнаваемой песни.

По мнению Запашного, она могла бы отказаться от звания «Заслуженная артистка Латвийская ССР», но тогда она, видимо, «любила» Советский Союз. Эдгар посетовал, что знаменитость кусает «кормящую руку», которая продолжает ее кормить. Дрессировщик обратил внимание на то, что Крым является территорией России и Вайкуле нужно это признать или не выступать в России вообще.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что ни за какие гонорары не согласиться выступать в Крыму.


Татьяна Преображенская
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