Лера Кудрявцева готовится к родам в загородном доме

Российская ведущая находится в декретном отпуске, отдыхая от суеты мегаполиса.

Ведущая «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева должна родить ребенка в конце лета-начале сентября. В июне она ушла в декрет и ныне располагается в загородном доме. Остается неизвестным, кого ожидает Валерия и ее спутник, так как они не раскрывают пол малыша, к тому же практически нереально понять по цвету обустроенной детской комнаты т приобретенной коляски. Кудрявцева избрала белый, некоторые маги считают, что ведущая подарит своему мужу мальчика, а она после родов будет ощущать себя очень хорошо.

Ранее Кудрявцева опровергла данные, что стала бабушкой. СМИ писали, что у ее сына Жана родился ребенок, но Лера призвала публику не доверять такой информации.

Никита Готский