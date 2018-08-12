Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

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| | Лера Кудрявцева готовится к родам в загородном доме

Лера Кудрявцева готовится к родам в загородном доме

Сегодня, 21:04

Российская ведущая находится в декретном отпуске, отдыхая от суеты мегаполиса.

 

Ведущая «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева должна родить ребенка в конце лета-начале сентября. В июне она ушла в декрет и ныне располагается в загородном доме. Остается неизвестным, кого ожидает Валерия и ее спутник, так как они не раскрывают пол малыша, к тому же практически нереально понять по цвету обустроенной детской комнаты т приобретенной коляски. Кудрявцева избрала белый, некоторые маги считают, что ведущая подарит своему мужу мальчика, а она после родов будет ощущать себя очень хорошо.

Ранее Кудрявцева опровергла данные, что стала бабушкой. СМИ писали, что у ее сына Жана родился ребенок, но Лера призвала публику не доверять такой информации.


Никита Готский
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