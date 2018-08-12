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| | «Орк из «Властелина колец»: Саша Черно разочаровала фанатов новым образом

«Орк из «Властелина колец»: Саша Черно разочаровала фанатов новым образом

Сегодня, 20:05

Участница проекта «Дом-2» заявила, что от своего визитного бритого виска никогда не откажется, а вот цвет волос эпатажная красотка сменила. Однако пользователям Instagram не угодишь. По их словам, дело не во внешности, а в характере Саши, который далеко не сахарный.

 

О ее скандальном нраве уже за пределами поляны ходят легенды. И если раньше девушка была верна черному цвету волос, то теперь решила поэкспериментировать. И вот вам – нежная блондинка, но только с выбритым виском и темными корнями. Фанаты были не просто удивлены, а скорее ошеломлены переменами. Вот только не всем они понравились.

«Это ты?!!! прическа, как у Джигурды, и мейк соответствующий», - написали юзеры в комментариях. «Чисто орк из «Властелина колец», причем самый главный», - согласились другие пользователи. «Что это за лысое уродище? Резиновая баба в секс-шопе и то лучше выглядит, а лысина блестит, как маслом натерли… Или натерли?», - решили уточнить оставшиеся недоброжелатели, котлорых Черно разочаровала новым образом. Далее в ход пошли оскорбления: «уродина», «шибзик», «неудачный клон Лободы», «пародия на Анну Семенович».

Поклонники Саши тоже были не вполне довольны переменами. Они отметили похорошевшее лицо, похвалили губы и брови, но лысина их не вдохновляла: «Избавься от лысины и будет шик. Тебе эта изюминка лишняя». Нейтралы предпочли не дискутировать на тему виска и цвета волос. Им показалось, что Саша неумело отфильтровала фотографию. В зеркале со стороны бритого виска щека получилась впалой, а оригинал предстал перед пользователями с отвисшей щекой.


Дарья Светозарова
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