Оскандалившейся Вайкуле советуют быть как Киркоров

Певице посоветовали не думать о «законе», а спокойно выступать и в Крыму, и в Латвии, как это делает «король российской эстрады».

Высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не хочет нарушать «закон» и выступать в Крыму, задело многих ее поклонников по всей России. Например, продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Вайкуле не лицемерить и идти до конца, то есть отказаться от поездок в Россию полностью, а не так избирательно. Но в Госдуме оскандалившейся Вайкуле также советуют быть как Филипп Киркоров.

«Король российской эстрады» выступает в Крыму, но никто не запретил ему каждый год выступать в Латвии на музыкальных фестивалях. Следовательно, оправдание певицы своего отказа от крымских концертов не имеет под собой достаточных оснований и, скорее всего, является политической позицией самой Вайкуле.

Депутат Госдумы из Крыма сообщил, что своими словами латышская артистка только еще раз дала понять, кто позиционирует себя как «друга» Крыма, а кто нет. Однако, ни в какие «черные списки» за ее слова Вайкуле вносить не будут, как и не станут «поливать грязью».