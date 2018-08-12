Секс-символ советского кино Александру Яковлеву жестко раскритиковали за непривлекательность

Она снялась в самой эротической сцене минувшей эпохи: в фильме «Экипаж». В «Человек с бульвара Капуцинов» есть почти схожий момент.

Актрису Александру Яковлеву считают «пионером» сексуальной революции в киноиндустрии СССР. Многим она хорошо запомнилась благодаря откровенному моменту в «Экипаже». Недавно она обнародовала изображение, доказывающее, что время никого не щадит.

Изучив фотографию, юзеры посчитали, что от былой привлекательности актрисы ничего не осталось. Яковлева недавно посетила передачу с Андреем Малаховым, где поведала, чем занималась после окончания актерской карьеры. Так, после этого она трудилась на железной дороге и в аэропорту и недавно сыграла маленькую роль в ремейке «Экипажа», вновь представ в роли стюардессы. Злорадные пользователи соцсетей считают, что Яковлева сильно запустила себя, была красавицей, а «стала невесть что».

Никита Готский