Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Секс-символ советского кино Александру Яковлеву жестко раскритиковали за непривлекательность

Секс-символ советского кино Александру Яковлеву жестко раскритиковали за непривлекательность

Сегодня, 19:36

Она снялась в самой эротической сцене минувшей эпохи: в фильме «Экипаж». В «Человек с бульвара Капуцинов» есть почти схожий момент.

 

Актрису Александру Яковлеву считают «пионером» сексуальной революции в киноиндустрии СССР. Многим она хорошо запомнилась благодаря откровенному моменту в «Экипаже». Недавно она обнародовала изображение, доказывающее, что время никого не щадит.

Изучив фотографию, юзеры посчитали, что от былой привлекательности актрисы ничего не осталось. Яковлева недавно посетила передачу с Андреем Малаховым, где поведала, чем занималась после окончания актерской карьеры. Так, после этого она трудилась на железной дороге и в аэропорту и недавно сыграла маленькую роль в ремейке «Экипажа», вновь представ в роли стюардессы. Злорадные пользователи соцсетей считают, что Яковлева сильно запустила себя, была красавицей, а «стала невесть что».


Никита Готский
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