Каменских заподозрили в сексуальной неудовлетворённости из-за частых голых фото

Украинской певице посоветовали направить энергию на творчество, а на эксгибиционизм в Instagram.

В последний месяц лета 2018 года украинская певица Настя Каменских еще активнее начала публиковать снимки с отдыха на пляжах и в бассейне. Однако именно из-за частых голых фото в Instagram исполнительницу заподозрили в сексуальной неудовлетворенности. Нечто похожее можно наблюдать и у российской балерины Анастасии Волочковой, но там поклонники говорят о скором климаксе и так называемых «приливах», а у еще молодой Каменских такого пока быть не может.

Пользователи искренне восхищаются похудевшим телом певицы в купальнике, пусть даже и показывает она его из-за каких-то личных проблем и отсутствия молодого человека. Правда, некоторые комментаторы под последним снимком звезды в грубой форме посоветовали ей самостоятельно удовлетворить себя и сосредоточиться на творчестве, а не на эксгибиционизме в соцсетях. Фанаты-джентльмены поступили более благородно – предложили Каменских свои услуги в удовлетворении ее сексуальных потребностей в любое время дня или ночи.