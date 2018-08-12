Пригожин посоветовал Вайкуле не приезжать в Россию

Певица заявила, что не собирается посещать полуостров с выступлениями ни за даже самый большой гонорар.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя заявление Лаймы Вайкуле, посоветовал той вообще не приезжать в Россию с концертами. Он назвал РФ огромным рынком для многочисленных артистов и основным источником их заработка. «Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах», сказал Пригожин, удивляясь выражениям музыкантов, не желающих посещать Крым, но едущих за гонораром в «страну-агрессора». Продюсер посетовал на отсутствие логики в таких высказываниях.

Ранее актер Станислав Садальский в ответ на громкое утверждение Лаймы Вайкуле заявил, что не приедет на Украину, пока там у власти находится Петр Порошенко, при этом объяснившись в любви к певице как к личности. Он рассказал о своей недавней поездке в Латвию, где видел негативное отношение к русскому населению.

Никита Готский