Экс-артистка шоу Петросяна: Степаненко вываливает все грязное белье из-за комплекса одинокой дамы

По мнению Елены Поляковой, знаменитой юмористке следует «угомонится» и позволить женской мудрости взять верх над эмоциями.

Если Степаненко откажется от мировой, то судебная тяжба сильно затянется и грязного белья вывалиться еще больше. Причиной такому поведению бывшая артистка шоу Петросяна Елена Полякова видит так называемый «комплекс одинокой дамы».

Юмористка Полякова отмечает, что со знаменитой семьей она знакома с 2015 года, когда пришла на проект «Петросян-шоу». Там же она познакомилась с Татьяной Брухуновой, правой рукой Петросяна. 29-летняя девушка, о которой все говорят, как о потенциальной любовнице Петросяна, по словам Поляковой, прекрасный человек.

О Степаненко же, напротив, она говорит, как о женщине с дурным нравом и вкусом, которая всегда отличалась завистью и упрямством, не могла стерпеть конкуренции, а также избавлялась от всех женщин в шоу.

Также прокомментировал скандальный бракоразводный процесс писатель-сатирик Леонид Французов, который недавно дал большое интервью, в котором заявил, что Степаненко прожила прекрасную семейную жизнь, но сейчас у нее, по всей видимости, «бес в ребро», а также гнетет отсутствие детей.

Немало внимания к себе приковал скандал, связанный с заявлением Лаймы Вайкуле по поводу отказа играть концерты в Крыму. С комментарием по этому поводу выступил писатель и ополченец Захар Прилепин, который подчеркнул, что настоящие европейцы, к которым себя причислила Вайкуле, не говорят о себе во множественном числе, тем более, пребывая в это время на Украине.

Николай Офицеров