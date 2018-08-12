Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | «Капец, колхоз!»: Марина Федункив осудила бьютиблогерш, не умеющих краситься

«Капец, колхоз!»: Марина Федункив осудила бьютиблогерш, не умеющих краситься

Сегодня, 17:53

Актриса рассказала, как быть действительно модной и похожей на супермодель Джиджи Хадид.

 Звезда многих юмористических сериалов и телешоу Марина Федункив опубликовала свой первый бьютиблог, в котором резко осудила всех других бьютиблогерш, не умеющих краситься. В ролике актриса в компании еще одной девушки сидят в гримерке напротив зеркала. Федункив заметила, каким образом краситься ее коллега и возмутилась: «Что делаешь? Вот дура, что ли! Кто так краситься? Сейчас вообще во всем мире вот так вот красятся», - и актриса показала, что для правильного макияжа нужно натянуть кожу с век на висок, чтобы глаз превратился в узкую щелку.

По стопам Джиджи Хадид @gigihadid и вопреки здравому смыслу . ??????????? Мой бьютифал блог «хуже уже не будет» ???????? Всем уральское ПРИВЯУ ???? #Repost @angelikarevva with @get_repost ??? Моя любимая давняя подруга, а ныне известный модный бьюти блоггер @marina_phedunkiv #яКолхоз #лапти #натяниглаз #кудахочешьнатяни #маринафедункив #федункив #мамаколяна #реальныепацаны #comedywoman #кино #театр #фильм #сериал #beauty #комедия #шутка #юмор #прикол #gigihadid #ржака #калорийнаяроссия #федункинмаклауд #советскаяльвица #бьютиблогер #блохерша #пожилойблоггер

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«Сейчас вот так вот красятся, и фоткаются, вот… Капец, колхоз!» - возмутилась новоявленная бьютиблогерша, готовая покинуть гримерку из-за невежества коллеги в таких принципиальных вопросах внешнего вида и красоты. «Понабирают где-то по дырам, а ты сиди и мучайся с ними», - в конце концов сетует Федункив и закидывает на столик для грима свои ноги в лаптях.


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