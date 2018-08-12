«Капец, колхоз!»: Марина Федункив осудила бьютиблогерш, не умеющих краситься

Актриса рассказала, как быть действительно модной и похожей на супермодель Джиджи Хадид.

Звезда многих юмористических сериалов и телешоу Марина Федункив опубликовала свой первый бьютиблог, в котором резко осудила всех других бьютиблогерш, не умеющих краситься. В ролике актриса в компании еще одной девушки сидят в гримерке напротив зеркала. Федункив заметила, каким образом краситься ее коллега и возмутилась: «Что делаешь? Вот дура, что ли! Кто так краситься? Сейчас вообще во всем мире вот так вот красятся», - и актриса показала, что для правильного макияжа нужно натянуть кожу с век на висок, чтобы глаз превратился в узкую щелку.

«Сейчас вот так вот красятся, и фоткаются, вот… Капец, колхоз!» - возмутилась новоявленная бьютиблогерша, готовая покинуть гримерку из-за невежества коллеги в таких принципиальных вопросах внешнего вида и красоты. «Понабирают где-то по дырам, а ты сиди и мучайся с ними», - в конце концов сетует Федункив и закидывает на столик для грима свои ноги в лаптях.