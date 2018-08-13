Четвертая беременность: Оксана Акиньшина опубликовала фото с округлым животом

Однако никто в семье совершенно не ждет этого ребенка.

Оксана Акиньшина – мама троих прекрасных детей (двоих сыновей и одной дочери). Знаменитость замужем за продюсером Арчилом Геловани. 12 августа актриса шокировала подписчиков Instagram. На снимке у Акиньшиной виден круглой формы животик.

Поклонники поздравляют Оксану с пополнением в семье, но сама актриса особо не рада беременности. Причиной тому фальшивый живот. Знаменитость по сюжету играет роль беременной женщины.

Российские СМИ не могут утолить свой пыл. Накануне Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров попали под камеры журналистов. Знаменитости невинно целуются. Теперь в обществе думают, что пара «воссоединилась». Актриса встречалась с шоуменом, когда ей было всего лишь 15 лет.

Отметим, что в мае этого года Сергей и Матильда Шнуровы спустя 8 лет решили подать на развод.