Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Четвертая беременность: Оксана Акиньшина опубликовала фото с округлым животом

Четвертая беременность: Оксана Акиньшина опубликовала фото с округлым животом

Сегодня, 06:40

Однако никто в семье совершенно не ждет этого ребенка.

 

Оксана Акиньшина – мама троих прекрасных детей (двоих сыновей и одной дочери). Знаменитость замужем за продюсером Арчилом Геловани. 12 августа актриса шокировала подписчиков Instagram. На снимке у Акиньшиной виден круглой формы животик.

Поклонники поздравляют Оксану с пополнением в семье, но сама актриса особо не рада беременности. Причиной тому фальшивый живот. Знаменитость по сюжету играет роль беременной женщины.

 

Российские СМИ не могут утолить свой пыл. Накануне Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров попали под камеры журналистов. Знаменитости невинно целуются. Теперь в обществе думают, что пара «воссоединилась». Актриса встречалась с шоуменом, когда ей было всего лишь 15 лет.
Отметим, что в мае этого года Сергей и Матильда Шнуровы спустя 8 лет решили подать на развод.


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