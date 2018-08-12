Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа

Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа

Сегодня, 17:44

Интернет гудит, как пчелиный улей - и тому виной украинская поп-дива, вернее события ее личной жизни. Пока Ани Лорак выступала на фестивале «Жара» в Баку, ее благоверный Мурат Налчаджиоглоу охаживал киевскую тусовщицу.

 

Контакт полный: прижимания, оглаживания бедер и прочая порнография, о которой говорить не принято. В связи с этим одиозный экс-участник реалити-шоу «Дом-2» решил подбодрить Ани Лорак и научить, как пиариться на измене мужа. У коллеги Рустама по телестройке, небезызвестной Ольги Бузовой, была ситуация если не один в один, то очень похожая на то, что сейчас происходит с браком Каролины и Мурата.

«Да как он мог тебе, куколке такой изменить?», - недоумевает бывший «домосед» и тут же призывает певицу не раскисать: «Делай, как Бузова. Когда у нее была такая же история, и она начала хайповать, и пошла на рекорд». Далее Рустам озвучивает для Лорак подробную инструкцию. Сначала, по его словам, нужно записать видео «самой красивой частью тела», а затем разослать его Киркорову, Лазареву… Далее Солнцев назвал Сергея Зверева, но осекся - стилист сейчас занят хайпом приемного сына. Как вариант был назван Стас Михайлов, но затем шоумен посоветовал делать по старинке – переслать видео Нагиеву. «Если стесняешься – пришли мне, а я потом перешлю Нагиеву», - учит Рустам знаменитость.

По мнению Солнцева, все худшее, что могло произойти – произошло. Теперь певице нужно сосредоточиться на себе, подать себя любимую так, чтобы муж-турок понял, кого лишился.

Ранее Ани выложила в Сеть снимок, на котором отчетливо виден ее безымянный палец. внимательные фанаты отметили, что исполнительница избавилась от обручального кольца. Еще раньше Ани поведала, что ее супруг не так богат, как все привыкли думать, и ей приходиться очень много работать, чтобы жить на уровне.


Дарья Светозарова
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