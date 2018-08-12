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| | Экстрасенс: Петросян скоро расстанется с молодой любовницей

Экстрасенс: Петросян скоро расстанется с молодой любовницей

Сегодня, 17:42

Финалистка «Битвы экстрасенсов» сообщила, почему юморист уходит от жены и когда он бросит новую фаворитку.

 Ясновидящая Кажетта Ахметжанова увидела будущее юмориста Евгения Петросяна – с молодой любовницей он долго не поживет. Через два года Татьяна Брухунова надоест ему и Петросян расстанется с нынешней фавориткой. Однако в настоящее время пара счастлива, так как влюбленная в комика девушка боготворит его, а мужчинам в преклонном возрасте важны подобные отношения.

Ахметжанова заверила, что не видит будущего у Петросяна и его коллеги по сцене Елены Степаненко. Хоть многие годы пару считали идеальными супругами, ясновидящая увидела между ними другого рода отношения – как у брата и сестры. Так пара и жила последние 10 лет, но пустоту в сердце юмориста заполнила Брухунова.

Сейчас Елена Степаненко даже не пускает Евгения Петросяна в его квартиру, не позволяя забрать личные вещи. Об этом прессе рассказал адвокат комика, добавив, что артистка намерена оставить себе всю коллекцию семейного антиквариата. Часть недвижимости Степаненко готова уступить будущему бывшему мужу, но большую квартиру в центре столицы отдавать не собирается.

Тем временем депутат Госдумы от Крыма опроверг слова Лаймы Вайкуле о внесении ее в «черный список». Политик считает, что своим отказом выступать в Крыму, певица только показала, что не является «другом полуострова».


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