В Геленджике фанатка упала перед Киркоровым на колени

Артист ныне активно гастролирует представив вчера шоу «Я» в зале «Олимп».

Во время концерта Филиппа Киркорова в Геледжике с ним произошел забавный инцидент. На сцену к «Королю эстрады» вышла поклонница и подарила цветы. Не ограничившись этим, она попыталась прикоснуться губами к лицу музыканта, но данная попытка потерпела крах из-за высокого роста Киркорова. Тогда девушка рухнула перед ним на колени, но исполнитель не растерялся и превратил момент с элемент шоу.

Ранее музыкант сообщил, как ему удалось похудеть на десять килограммов. В этом ему помог блогер Денис Маркелов, который порекомендовал Киркорову больше есть здоровой пищи. Филипп известен своей любовью к Coca-Cola, от зависимости от которой хочет избавиться. Маркелов предложил ему употреблять лайт с меньшим содержанием сахара.

Никита Готский