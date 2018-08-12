Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | В Геленджике фанатка упала перед Киркоровым на колени

В Геленджике фанатка упала перед Киркоровым на колени

Сегодня, 17:27

Артист ныне активно гастролирует представив вчера шоу «Я» в зале «Олимп».

 

Во время концерта Филиппа Киркорова в Геледжике с ним произошел забавный инцидент. На сцену к «Королю эстрады» вышла поклонница и подарила цветы. Не ограничившись этим, она попыталась прикоснуться губами к лицу музыканта, но данная попытка потерпела крах из-за высокого роста Киркорова. Тогда девушка рухнула перед ним на колени, но исполнитель не растерялся и превратил момент с элемент шоу.

Ранее музыкант сообщил, как ему удалось похудеть на десять килограммов. В этом ему помог блогер Денис Маркелов, который порекомендовал Киркорову больше есть здоровой пищи. Филипп известен своей любовью к Coca-Cola, от зависимости от которой хочет избавиться. Маркелов предложил ему употреблять лайт с меньшим содержанием сахара.


Никита Готский
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