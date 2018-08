В Геленджике фанатка упала перед Киркоровым на колени

Маленький вчерашний геленджикский экстрим.... HOT???? #Repost @fklrkorov_ with @get_repost ??? Repost By @vikulya007tck : Артист поддал вчера жару??????????????????????? Горячий вечерок в Геленджике???? #филиппкиркоров #киркоров @fkirkorov

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Aug 12, 2018 at 4:45am PDT