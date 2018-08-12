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| | Миро назвала «Дом-2» притоном, где за отказ совокупляться выгоняют участников

Миро назвала «Дом-2» притоном, где за отказ совокупляться выгоняют участников

Сегодня, 16:22

Организаторов проекта должны посадить в тюрьму за содержание борделя, считает скандальный блоггер.

 Скандальный блоггер Лена Миро поделилась шокирующими выводами относительно проекта «Дом-2». Уже много лет подряд на телеэкранах россиян показывают жизнь публичного дома, содержанки и постояльцы которого прикрываются фразой «строим любовь». Слова про мнимую любовь никого не должны вводить в заблуждение, так как «Дом-2» это хорошо оборудованный притон, организация которых в России запрещена.

Миро назвала проект притоном, исходя из информации в статье 241 из УК РФ, в которой описываются признаки публичного дома. Речь идет о систематическом предоставлении помещений для занятий сексом за деньги. Реалити-шоу действительно оборудовано спальными местами и комнатами, приспособленными для этого. Там участники обязаны заниматься сексом, ведь за отказ совокупляться из шоу выгоняют. Но если соглашаешься, чем повышаешь рейтинги шоу, могут хорошо заплатить или «накрутить» подписчиков в Instagram. Фактически, шантажом и угрозами выгнать из проекта, организаторы вовлекают девушек и парней в занятие проституцией, а за это предполагается наказание по статье 240 УК РФ.


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