Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии

Новое фото в бикини заставило поклонников бояться за здоровье их кумира.

Ольга Бузова решила оторваться от обсуждения личной жизни Риты Дакоты и опубликовала новый эпатажный снимок. Певица постоянно выкладывает фотографии с отдыха, будто бы совсем не работает, чем злит подписчиков. На этот раз Бузова провела несколько дней в Анапе, но фотографии с российского курорта успели надоесть. На снимке певица позирует в бикини телесного цвета на балконе с видом на море. Интересной деталью фотографии стало то, что на Бузову откуда-то льётся вода. «Ice Bucket Challenge в 2018 году? Боже, как ты отстала от жизни», «А кто за тобой с телефоном в душ ходит, а?», - гласят комментарии под фото в Instagram-аккаунте певицы.

Поклонники раскритиковали Бузову за излишнюю худобу. По их мнению, певица находится всего в одном шаге до анорексии: «фу, рёбра видно», «дохуделась, груди вообще не осталось», «ты там хоть что-то ешь?». Также поклонники остались недовольны, что Бузова продолжает публиковать обнажённые фото доже после ограбления своей матери. На днях из квартиры мамы певицы похитители вынесли ценностей на 6 миллионов рублей.

Яна Белова