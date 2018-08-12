Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии

Сегодня, 15:34

Новое фото в бикини заставило поклонников бояться за здоровье их кумира.

Ольга Бузова решила оторваться от обсуждения личной жизни Риты Дакоты и опубликовала новый эпатажный снимок. Певица постоянно выкладывает фотографии с отдыха, будто бы совсем не работает, чем злит подписчиков. На этот раз Бузова провела несколько дней в Анапе, но фотографии с российского курорта успели надоесть. На снимке певица позирует в бикини телесного цвета на балконе с видом на море. Интересной деталью фотографии стало то, что на Бузову откуда-то льётся вода. «Ice Bucket Challenge в 2018 году? Боже, как ты отстала от жизни», «А кто за тобой с телефоном в душ ходит, а?», - гласят комментарии под фото в Instagram-аккаунте певицы.

Поклонники раскритиковали Бузову за излишнюю худобу. По их мнению, певица находится всего в одном шаге до анорексии: «фу, рёбра видно», «дохуделась, груди вообще не осталось», «ты там хоть что-то ешь?». Также поклонники остались недовольны, что Бузова продолжает публиковать обнажённые фото доже после ограбления своей матери. На днях из квартиры мамы певицы похитители вынесли ценностей на 6 миллионов рублей.


Яна Белова
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