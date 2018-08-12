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| | Муж Лаймы Вайкуле объяснил, что «закон» заставил певицу отказаться от Крыма

Муж Лаймы Вайкуле объяснил, что «закон» заставил певицу отказаться от Крыма

Сегодня, 15:27

Артистка любит Россию, но на Крымском полуострове будет выступать, когда это будет разрешено США и Украиной.

 После слов Лаймы Вайкуле, что выступления в Крыму ей не нужны ни за какие гонорары, многие крымчане и россияне обиделись на певицу, посчитав это высказывание русофобским. Исполнительница и ее представители попытались объяснить, что фраза про Крым была неправильно интерпретирована и понята, но волна хейта только увеличивается. Решился высказаться и муж артистки Андрей Латковский.

Супруг Вайкуле объяснил, что «закон» заставил певицу отказаться от Крыма. «Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдёт. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием», - попытался объяснить ситуацию он, надеясь, что «это сумасшествие» когда-то кончится. Латковский добавил, что певица любит и Россию, и Америку, и Грузию, и Украину.

Тем временем депутат Госдумы от Крыма Руслан Бельбек обвинил Вайкуле и ее мужа в «демонстративной лжи» о том, что закон запрещает гражданам Европы посещать полуостров. По словам депутата, «европейцы ездят толпами» в крымские города, в которых общаются с людьми и выступают на сцене.

Иосиф Пригожин посоветовал Лайме Вайкуле тогда не приезжать и в другие российские города, если Крым ей не нужен. Он не осуждает певицу за ее мнение и позицию, но лицемерное отношение считает неуважением к аудитории – зарубежные певцы не против заработать на выступлениях в РФ, но начинают «поддакивать и подыгрывать», когда «страну-агрессора» очерняют.


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