Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone

«Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone

Сегодня, 15:31

Также Дима Билан отметил, что собирается изменить причёску, что вызвало много споров среди фанатов.

Один из снимков артист прокомментировал заявлением, что сделал его на iPhone едва ли не в последний раз. Дима Билан подчеркнул, что нуждается в переменах. Благодаря новому девайсу певец рассчитывает оказаться в «другом мире» благодаря особенностям цифрового устройства. Какой именно смартфон артист хочет купить, он уточнять не стал.

Поклонники поддержали Диму Билана в желании что-то менять, однако отметили, что стоит не только перестать пользоваться привычными вещами, но и что-то сделать с личной жизнью. Ранее певец уже заявлял, что детей он сейчас не планирует, у него другие интересы. Однако фанаты не успокоились, при каждом удобном случае напоминая, что Билану стоит уже и остепениться.


Ирина Летинская
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