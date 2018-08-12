«Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone

Также Дима Билан отметил, что собирается изменить причёску, что вызвало много споров среди фанатов.

Один из снимков артист прокомментировал заявлением, что сделал его на iPhone едва ли не в последний раз. Дима Билан подчеркнул, что нуждается в переменах. Благодаря новому девайсу певец рассчитывает оказаться в «другом мире» благодаря особенностям цифрового устройства. Какой именно смартфон артист хочет купить, он уточнять не стал.

Поклонники поддержали Диму Билана в желании что-то менять, однако отметили, что стоит не только перестать пользоваться привычными вещами, но и что-то сделать с личной жизнью. Ранее певец уже заявлял, что детей он сейчас не планирует, у него другие интересы. Однако фанаты не успокоились, при каждом удобном случае напоминая, что Билану стоит уже и остепениться.

Ирина Летинская