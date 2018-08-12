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| | «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай

«Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай

Сегодня, 15:07

Модель-красавица Анюта Рай восхищает поклонников своим идеальным телом. Девушка часто делиться с пользователями откровенными снимками, демонстрируя восхитительную фигуру. Однако некоторым уже надоели «голые» фото модели.

 

Сегодня в Instagram-аккаунте российской звезды появилась очередная откровенная фотография, на которой Анюта Рай показала самую популярную часть тела. Интересно, что в подписи к снимку модель написала о своей любви к персикам, намекая на ту самую пикантную часть тела. «Персики способствуют улучшению деятельности мозга, памяти и повышают концентрацию внимания. Специалисты по ароматерапии утверждают, что аромат персиков способен действовать как антидепрессант. А вы любите персики?», - написала Анюта, поинтересовавшись у поклонников, любят ли они этот фрукт. Реакция последовала незамедлительно, однако многие говорили не о фруктах, а о пятой точке, которую показала Рай. Мужская половина фолловеров отметила, что от вида персиков мозг перестает действовать, а внимание повышается. «Данными свойствами обладают исключительно персики не перезрелые, сочные, упругие на ощупь. Некоторые сорта ухудшают зрение, память и внимание», «Где взять такие персики?», «Мой любимый фрукт» - пишут юзеры, намекая на мягкую часть тела девушек.

Требовательные подписчики размышляющую о персиках Анюту Рай раскритиковали за постоянное демонстрирование полуобнаженного тела. «Тело чудесное, но хотелось бы вас видеть иногда одетой – для разнообразия», - пишут недовольные откровенными кадрами юзеры.


Мирослава Донцова
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