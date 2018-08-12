Мария Захарова предложила Шнурову выступить в Сербии

В пятницу сотрудница МИД побывала на фестивале трубачей в Гуче, а сегодня завершается ее визит в балканской стране.

Мария Захарова позитивно отзывается о культурном мероприятии, считая, что оно основано на традициях, но при этом носит современный характер и нравится молодым людям. После этого у дипломата возникла идея пригласить в Сербию Сергея Шнурова и группу «Ленинград». Захарова связалась с ним и высказала свое предложение, на что музыкант ответил согласием, отметив наличие дома труб, которые «периодически горят». Представитель МИД России уверена, что певец сможет составить хорошую конкуренцию сербским трубачам.

Ранее голливудский актер Райан Рейнолдс, известный по ленте «Дэдпул», назвал Сергея Шнурова своим любимым русским. Артист оставил соответствующий пост в Instagram-аккаунте музыканта, где тот спел песню, в которой поведал, кого бы сыграл в «Дэдпуле».

Никита Готский