Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

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| | Мария Захарова предложила Шнурову выступить в Сербии

Мария Захарова предложила Шнурову выступить в Сербии

Сегодня, 14:50

В пятницу сотрудница МИД побывала на фестивале трубачей в Гуче, а сегодня завершается ее визит в балканской стране.

 

Мария Захарова позитивно отзывается о культурном мероприятии, считая, что оно основано на традициях, но при этом носит современный характер и нравится молодым людям. После этого у дипломата возникла идея пригласить в Сербию Сергея Шнурова и группу «Ленинград». Захарова связалась с ним и высказала свое предложение, на что музыкант ответил согласием, отметив наличие дома труб, которые «периодически горят». Представитель МИД России уверена, что певец сможет составить хорошую конкуренцию сербским трубачам.

Ранее голливудский актер Райан Рейнолдс, известный по ленте «Дэдпул», назвал Сергея Шнурова своим любимым русским. Артист оставил соответствующий пост в Instagram-аккаунте музыканта, где тот спел песню, в которой поведал, кого бы сыграл в «Дэдпуле».


Никита Готский
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