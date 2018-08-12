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«Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной

Сегодня, 14:48

Сделала она его будучи на концертах в Одессе. Перед аудиторией украинских поклонников она заявила, что ни за какие деньги не поедет выступать на полуостров.

 

Также она заявила, что у нее нет никакой ностальгии и грусти по временам СССР и, более того, она искренне рада тому, что Советского Союза не стало. В Крым же она не может поехать, как минимум потому что является гражданкой Евросоюза и считает, исходя из этого, невозможным посещение полуострова ни под каким предлогом.

Первый член Совфеда РФ от Крыма Сергей Цеков резко осудил столь противоречивое заявление певицы о Крыме, отметив, что Вайкуле, по всей видимости, забыла в какой стране она обрела популярность. Он считает, что именно СССР дал ей любовь тысяч человек, а высказываться о радости от его распада, считает он, «настоящее предательство».

Цеков также напомнил, что уже есть целая коалиция артистов, негативно относящихся к статусу Крыма, как российской территории. Среди них были Ефремов, Макаревич и так далее. Все они, уверен Цеков, совершенно некомпетентны в вопросе, потому и внимания на их слова обращать не следует.

«Артисты о подобных вещах говорят достаточно поверхностно, поскольку совсем не знакомы с ситуацией или вовсе далеки от неё. Некоторые все равно считают, что могут делать сомнительные заявления, при этом являясь для кого-то авторитетом. Если же Вайкуле не приедет с выступлениями в Крым, то местные жители сильно от этого ничего не потеряют», - резюмировал Цеков.


Николай Офицеров
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