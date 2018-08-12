Меган Маркл перестанет общаться с отцом после его оскорбительной выходки

Папа актрисы «повесил трубку» во время общения с мужем дочери, чем оскорбил королевскую семью.

Актриса, а с недавних пор и герцогиня Сессекская, Меган Маркл временно перестанет общаться с отцом после его выходки в отношении ее супруга. На очередной постановочной фотосессии с папарацци Томас Маркл показал, как «повесил трубку» во время общения с принцем Гарри. Произошло это якобы перед королевской свадьбой 19 мая.

Приближенные к актрисе источники считают, что родственникам нужно отдохнуть друг от друга, так как только это поможет спасти и без того подпорченные отношения. Однако в будущем, Меган Маркл хочет общаться с отцом, так как все еще любит его.

В недавнем интервью Маркл признался, что когда зять-принц позвонил ему 19 мая, он начал грубо отсчитывать его, поэтому мужчина повесил трубку. При этом герцог Сассекский был совершенно прав, а тому же отец актрисы признался, что врал ему о том, что не сотрудничал с папарацци. Оказывается, принц предупреждать мужчину, что нужно остерегаться представителей СМИ и меньше с ними общаться, но Томас Маркл не прислушался к этому совету, пожелав получить «легкие деньги». «Они съедят тебя заживо», - озвучил отец герцогини слова ее будущего мужа, признавая их абсолютную правоту. Сейчас 74-летний мужчина желает дочери и ее мужу всего самого лучшего, говорит, что обожает их, и извиняется за свое поведение.