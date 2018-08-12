Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством
| | Меган Маркл перестанет общаться с отцом после его оскорбительной выходки

Меган Маркл перестанет общаться с отцом после его оскорбительной выходки

Сегодня, 14:43

Папа актрисы «повесил трубку» во время общения с мужем дочери, чем оскорбил королевскую семью.

 Актриса, а с недавних пор и герцогиня Сессекская, Меган Маркл временно перестанет общаться с отцом после его выходки в отношении ее супруга. На очередной постановочной фотосессии с папарацци Томас Маркл показал, как «повесил трубку» во время общения с принцем Гарри. Произошло это якобы перед королевской свадьбой 19 мая.

Приближенные к актрисе источники считают, что родственникам нужно отдохнуть друг от друга, так как только это поможет спасти и без того подпорченные отношения. Однако в будущем, Меган Маркл хочет общаться с отцом, так как все еще любит его.

В недавнем интервью Маркл признался, что когда зять-принц позвонил ему 19 мая, он начал грубо отсчитывать его, поэтому мужчина повесил трубку. При этом герцог Сассекский был совершенно прав, а тому же отец актрисы признался, что врал ему о том, что не сотрудничал с папарацци. Оказывается, принц предупреждать мужчину, что нужно остерегаться представителей СМИ и меньше с ними общаться, но Томас Маркл не прислушался к этому совету, пожелав получить «легкие деньги». «Они съедят тебя заживо», - озвучил отец герцогини слова ее будущего мужа, признавая их абсолютную правоту. Сейчас 74-летний мужчина желает дочери и ее мужу всего самого лучшего, говорит, что обожает их, и извиняется за свое поведение.


Новости по теме
Королева будет в ярости: Отец Меган Маркл без приглашения летит в Великобританию
Королева будет в ярости: Отец Меган Маркл без приглашения летит в Великобританию

Отец Меган Маркл Томас запланировал поездку в Великобританию, чтобы восстановить отношения со своей дочерью, которая отказывается общаться со своим…

Меган Маркл не желает общаться с собственным отцом
Меган Маркл не желает общаться с собственным отцом

 Супруга принца Гарри намеренно игнорирует любой способ связи с родителем, даже телефонные звонки, так как опасается, что содержание их разговора тут же станет…

Меган Маркл запретили комментировать её семейную драму с отцом
Меган Маркл запретили комментировать её семейную драму с отцом

С того времени, как Меган Маркл официально стала членом королевской семьи, её родственники то и дело устраивают скандалы в прессе, чем и позорят герцогиню.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости