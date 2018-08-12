«Виталик, я хорошая мать?»: Собчак забыла имя сына

На новом фото ведущая подбрасывает сын и спрашивает важный для нее вопрос.

Странная ситуация произошла с общественным и политическим деятелем Ксенией Собчак: она забыла имя собственного сына Платона. Под очередной публикацией, на которой знаменитость играет с мальчиком, в подписи есть вопрос, заключенный в кавычки: «Виталик, ну ответь мне, разве я плохая мать?»

Милому снимку пользователи Сети восхитились, начали шутить по поводу того, что мать спрашивает у сына такой вопрос именно во время подбрасывания в воздух – если ребенок хочет приземлиться живым, ему лучше признать, что «мама лучшая на свете». Другие комментаторы начали признаваться в любви и своим мамам под фото на странице Собчак. Но часть поклонников задались резонным вопросом: «Кто такой Виталик?», ведь сына Собчак зовут по-другому.

У пользователей было несколько версий на этот счет. Возможно, Собчак и правда забыла имя сына, но на деле это маловероятно. Куда более вероятно, что фраза про Виталика это цитата из какой-то книги, так как ее Собчак заключила в кавычки. К слову, звезда любит оставлять вставлять цитаты под своими фото, часто не совсем понятные, но обычно указывает хотя бы автора, а тут ничего подобного не было. В таком случае, возможно, это цитата не из книги, а из жизни – Собчак могла услышать ее от кого-то из своего окружения, поэтому считает забавным ее вставить, мол «шутка для своих». Еще одна версия связана напрямую с предыдущей, но согласно ей на фото совсем не сын ведущей Платон, а настоящий Виталик, ребенок знакомых знаменитости. При этом на снимке не видно и лица женщины, которая его подкидывает, так что не факт, что это сама Собчак.