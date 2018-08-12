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| | Гонорар Газманова в Урюпинске больше дохода Криштиану Роналду

Гонорар Газманова в Урюпинске больше дохода Криштиану Роналду

Сегодня, 13:54

В середине сентября город отметит 400-летие, и местные власти намерены потратить на предстоящее торжество большие деньги, взятые из казны.

 

На годовщину Урюпинска выступит Олег Газманов. Стоимость его концерта составит 3,9 миллиона рублей, что сопоставимо с доходами обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. В городе артист отыграет всего получасовое выступление, при перерасчете секунда его шоу равна 2170 рублям. Бомбардир португальской сборной зарабатывает 4000 рублей в минуту. Учтя среднее время, проведенное игроком на поле, его доход в матче при прейскуранте почти 2000 рублей в секунду, что чуть менее прибыли Газманова.

В Москве и Петербурге за концерт певца организаторы готовы выложить от миллиона до полуторамиллионов рублей. 23 августа музыкант выступит в Курсе в честь празднования годовщины победы в Курской битвы за 2,8 миллионов рублей. Почему его урюпинский номер на миллион дороже остается неизвестным.


Никита Готский
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