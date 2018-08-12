«Крепкий орешек»: Киркоров показал блюстителям нравственности свой Ангельский Характер

Российский исполнитель показал, что его, на самом деле, практически невозможно вывести из себя.
Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров славится своим взрывным и импульсивным характером. Иногда его «мягкий» нрав приводит не только к устным оскорблениям, но и порче имущества. Многие уверены, что Киркоров по-прежнему позволяет себе нагло и высокомерно разговаривать с людьми ради пиара.
Сегодня на странице в Instagram Филиппа Киркорова появилась публикация, которая доказывает обратное – артиста вывести невозможно. Отрывком из нового сериала «Кухня», в котором певец принял участие, Киркоров показал свой Ангельский Характер. «Судя по невероятному успеху зарисовок на тему моей «100% сдержанности» - вот вам воскресное продолжение оды «Я и Мой Ангельский Характер»!», - подписал публикацию исполнитель. Ролик демонстрирует кадры из комедийного киносериала, показывающие блюстителям нравственности и ханжам с «псевдо вкусом» спокойного и сдержанного Киркорова.
Часть 3. Судя по невероятному успеху зарисовок на тему моей «100% сдержанности»- вот вам воскресное продолжение оды «Я и Мой Ангельский Характер»! Эй , умники, ханжи с «псевдо вкусом» и блюстители нравственности в Инстаграмм, а так же их родители????,вы ещё тут или вас смыло водой из унитаза????? АААА????? смеюсь над вами во весь голос!!!!????????????????
Многие подписчики стали на сторону артиста, отметив, что вопреки слухам, вывести Филиппа невозможно. «Вот умеете так красиво показать свой Ангельский Характер», «Крепкий орешек», - поддержали исполнителя фанаты. Некоторые отметили хорошую игру артиста, добавив, что с нетерпением ждут выхода новых серий.
Критики заявили, что не верят натянутой и фальшивой улыбке Киркорова. Они утверждают, что певец постоянно находится в ярости и гневе, позволяя себе унижать людей.