«Крепкий орешек»: Киркоров показал блюстителям нравственности свой Ангельский Характер

Российский исполнитель показал, что его, на самом деле, практически невозможно вывести из себя.

Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров славится своим взрывным и импульсивным характером. Иногда его «мягкий» нрав приводит не только к устным оскорблениям, но и порче имущества. Многие уверены, что Киркоров по-прежнему позволяет себе нагло и высокомерно разговаривать с людьми ради пиара.

Сегодня на странице в Instagram Филиппа Киркорова появилась публикация, которая доказывает обратное – артиста вывести невозможно. Отрывком из нового сериала «Кухня», в котором певец принял участие, Киркоров показал свой Ангельский Характер. «Судя по невероятному успеху зарисовок на тему моей «100% сдержанности» - вот вам воскресное продолжение оды «Я и Мой Ангельский Характер»!», - подписал публикацию исполнитель. Ролик демонстрирует кадры из комедийного киносериала, показывающие блюстителям нравственности и ханжам с «псевдо вкусом» спокойного и сдержанного Киркорова.









Многие подписчики стали на сторону артиста, отметив, что вопреки слухам, вывести Филиппа невозможно. «Вот умеете так красиво показать свой Ангельский Характер», «Крепкий орешек», - поддержали исполнителя фанаты. Некоторые отметили хорошую игру артиста, добавив, что с нетерпением ждут выхода новых серий.

Критики заявили, что не верят натянутой и фальшивой улыбке Киркорова. Они утверждают, что певец постоянно находится в ярости и гневе, позволяя себе унижать людей.

Мирослава Донцова