«Крепкий орешек»: Киркоров показал блюстителям нравственности свой Ангельский Характер

Часть 3. Судя по невероятному успеху зарисовок на тему моей «100% сдержанности»- вот вам воскресное продолжение оды «Я и Мой Ангельский Характер»! Эй , умники, ханжи с «псевдо вкусом» и блюстители нравственности в Инстаграмм, а так же их родители????,вы ещё тут или вас смыло водой из унитаза????? АААА????? смеюсь над вами во весь голос!!!!????????????????

