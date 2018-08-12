Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой

В отношениях певца и его новой подруги все в порядке, хотя в последнее время они редко вместе выходили в свет и странно вели себя в социальных сетях.

Многие удивились, когда узнали об отдыхе на яхте в Сен-Тропе Тимати, Анастасии Решетовой, дочери музыканта и его бывшей жены Алены Шишковой. Прежде обе девушки уже не раз пересекались, но из-за новых слухов общественность удивилась их общему отдыху вместе с Тимати на море. Мама артиста Симона Юсусова считает Анастасию и Алену мудрыми женщинами, не думающих о каком-либо соперничестве, к тому же родителям нужно общаться и ради ребенка они обязаны забыть обо всех проблемах. Сам Тимати, его новая и старая возлюбленные пока не прокомментировали страный для многих отдых на яхте.

Ранее Алену Шишковой сравнили с персонажем «Игр престолов» Дейенерис Таргариен. Бывшая супруга Тимати выложила в Интернет снимок, где она очень напоминает героиню популярного сериала. Подписчики посчитали, что Шишкова пользуется фотошопом и услугами пластических хирургов и именно этим объясняется ее красота.

Никита Готский