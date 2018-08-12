Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством Мать Меган Маркл готова переехать в Британию, чтобы быть ближе к дочери Меган Маркл окончательно отделяется от семьи в США Лохнесское чудовище уплыло из Шотландии в Англию «Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать
| | Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой

Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой

Сегодня, 13:52

В отношениях певца и его новой подруги все в порядке, хотя в последнее время они редко вместе выходили в свет и странно вели себя в социальных сетях.

 

Многие удивились, когда узнали об отдыхе на яхте в Сен-Тропе Тимати, Анастасии Решетовой, дочери музыканта и его бывшей жены Алены Шишковой. Прежде обе девушки уже не раз пересекались, но из-за новых слухов общественность удивилась их общему отдыху вместе с Тимати на море. Мама артиста Симона Юсусова считает Анастасию и Алену мудрыми женщинами, не думающих о каком-либо соперничестве, к тому же родителям нужно общаться и ради ребенка они обязаны забыть обо всех проблемах. Сам Тимати, его новая и старая возлюбленные пока не прокомментировали страный для многих отдых на яхте.

Ранее Алену Шишковой сравнили с персонажем «Игр престолов» Дейенерис Таргариен. Бывшая супруга Тимати выложила в Интернет снимок, где она очень напоминает героиню популярного сериала. Подписчики посчитали, что Шишкова пользуется фотошопом и услугами пластических хирургов и именно этим объясняется ее красота.


Никита Готский
Новости по теме
Мама Тимати показала естественную красоту Алены Шишковой
Мама Тимати показала естественную красоту Алены Шишковой

Фанаты Алены Шишковой привыкли видеть модель с ярким макияжем и идеальной прической. Оценить натуральную красоту девушки им не удавалось. Мама исполнителя…

Большая грудь бывшей девушки Тимати шокировала поклонников
Большая грудь бывшей девушки Тимати шокировала поклонников

Экс-возлюбленная знаменитого рэпера Тимати Алена Шишкова опубликовала на своей странице в соцсети новое интригующее фото. Публикация известной модели вызвала…

Мать Тимати рассказала о неловкостях в воспитании ребенка
Мать Тимати рассказала о неловкостях в воспитании ребенка

Мама Тимати рассказала о неловкостях, которые она испытывает, когда занимается воспитанием внучки Алисы. О проблемах старшего и младшего поколений Симона…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости