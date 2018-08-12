Вор-скалолаз обокрал маму Ольги Бузовой на шесть миллионов рублей

Открытое окно, которое женщина оставила на пятом этаже в доме на набережной Карповки привлекло внимание преступников.

Финансовая помощь теперь может понадобится маме Ольги Бузовой. Пустовала квартира ее мамы Ирины на набережной Карповки с 17 часов 10 августа до полудня 11 августа. В помещении на пятом этаже было открыто окно, потому как никто не ожидал, что воры будут обладать навыками скалолазания. Окно было прикрыто лишь москитной сеткой. Вор пробрался к окну по фасаду и пошел проверять ящики по всему дому.

В них он отыскал 9 тысяч евро, 10 тысяч в долларах США, драгоценности, наручные часы четыре штуки, и портмоне. Все вместе, указала Бузова в заявлении в полицию, потянуло на 6 миллионов 199 тысяч рублей ущерба. Правоохранительными органами было начато уголовное производство по статье «Кража». Что интересно, накануне в Instagram Ольги Бузовой появилось фото с сестрой, мамой и бабушкой, под которым она рассуждает о необходимости помогать родственникам финансово.

Недавно социальные сети, взбудоражили цифры, которые Ольга Бузова приблизительно зарабатывает своими многочисленными работами в сфере шоу-бизнеса. Ее доход в год приравнивается 257 миллионам рублей, что показалось фанатам чрезмерно высокой суммой, потому многие начали выпытывать, а знает ли о баснословных доходах поющей ведущей налоговая и какие действия она предпринимает по этому поводу.

Николай Офицеров