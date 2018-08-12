«Там русских обижают»: Садальский дал достойный отпор скандальным словам Вайкуле о Крыме

Актер прокомментировал заявление певицы о принадлежности полуострова и решил "отомстить" ей.

Артист российского кинематографа Станислав Садальский прокомментировал острую речь Лаймы Вайкуле. Если она обижает своими высказываниями русский народ, то знаменитость больше не приедет выступать на Украину. Садальский изменит решение, когда Петр Порошенко уйдет с поста президента.

Актер нашел способ дать достойный ответ Вайкуле. Если латвийская исполнительница не собирается выступать на полуострове, то он аналогично не станет ни за какие деньги выступать на Украине. Садальскому также удалось знатно подколоть Лайму Вайкуле.

«Вайкуле…<>…ни за какие деньги не поедет на полуостров, а я в Украину, там русских обижают!», - заявил артист. «Вернулся из Латвии…<>…отвратительное отношение к русским", – добавил он.

Ранее директор Вайкуле прокомментировал ее недоброжелательную речь. Мужчина заявил, что многие совсем не так поняли слова певицы. Алексей Яковлевич считает, что в обществе специально «раздули из мухи слона», чтобы устроить шумиху вокруг уроженки Латвии.

Пользователи Сети отметили, что «все они правильно поняли», поэтому не стоит заливать чушь в попытке оправдаться.