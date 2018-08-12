Малахов пришел в ярость из-за развода Дакоты и Соколовского

Телеведущий до сих пор не может поверить в расставание одной из самых крепких и красивых пар шоу-бизнеса.

И Андрей Малахов, и другие знаменитости шокированы внезапной новостью, которой поделилась Рита Дакота в социальных сетях. Певица рассказала о том, что разводится с мужем Владом Соколовским из-за его постоянных измен. Андрей Малахов в прямом смысле слова пришел в ярость из-за развода пары и высказался по данному поводу. Телеведущий отметил, что слухи о проблемах в отношениях Дакоты и Соколовского ходили давно. Он рассказал, что о разводе «фабрикантов» узнал на свадьбе, где он присутствовал в качестве ведущего. Малахов не может поверить в это, ведь о расставании стало известно из соцсетей, а не из уст главных героев.

Андрей Малахов добавил, что слухи об изменах Влада постоянно распускала супруга его друга, которой не нравилось то, что Рита не рвалась в ее подруги и игнорировала посты. Он отметил, что информация об изменах Влада подается так, как будто она получена из достоверного источника. Ведущий подчеркнул, что не спешит с выводами и не записывается в клуб ОБС (одна баба сказала).

Одной из первых прокомментировала новость о расставании Дакоты и Соколовского Ольга Бузова, пережившая похожую жизненную ситуацию два года назад. Певица отметила, что ей жаль Соколовского, который променял семью на похоть. Анфиса Чехова и Юлия Барановская также поддержали Дакоту, заявив, что все в жизни происходит к лучшему. А российская журналистка Катя Гордон намерена помочь Дакоте в борьбе за имущество и право опеки над дочкой Мией. Общественный деятель написала на своей странице, что намерена представлять интересы Риты в суде. «Мораль нужно защищать на уровне закона», - подчеркнула Гордон.

Мирослава Донцова