Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством Мать Меган Маркл готова переехать в Британию, чтобы быть ближе к дочери Меган Маркл окончательно отделяется от семьи в США Лохнесское чудовище уплыло из Шотландии в Англию «Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать
| | Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери

Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери

Сегодня, 12:48

По словам Томаса Маркла, если бы ему позволили произнести речь, он бы только выразил слова благодарности за то, как королевская семья отнеслась к его «чудесной дочери».

Однако из всех родственников невесты на свадьбу попала только её мать, Дория Рагланд. Причиной тому стало отсутствие желания у женщины прославиться за счёт принадлежности к королевскому семейству, в отличие от других родственников бывшей актрисы. Мать Меган Маркл не давала масштабные интервью и не освещала конфиденциальную информацию, как это делали остальные.

С другой стороны, отцу невесты и вовсе не разрешили приезжать на свадебную церемонию. Сам мужчина отметил, что у него не было денег на билеты, и он попросил их у новоявленных родственников. Однако сама Меган Маркл категорически выступила против того, чтобы её новая семья оплачивала отцу поездку. Теперь Томас Маркл начал жаловаться прессе, что не хотел ничего плохого, а только побыть рядом с дочерью. Однако герцогиня Сассекская вряд ли поверит в его публичные речи – ранее отец обвинял её в неуважении и предполагал, что она не поможет ему, даже когда узнает о серьёзной болезни.


Ирина Летинская
Новости по теме
Мать Меган Маркл рассказала о самых ярких событиях королевской свадьбы
Мать Меган Маркл рассказала о самых ярких событиях королевской свадьбы

19 мая состоялась королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Мать невесты Дория Редлан рассказала о моментах бракосочетания, которые полюбились ей больше…

Мать Меган Маркл потерпела унижение сразу после королевской свадьбы
Мать Меган Маркл потерпела унижение сразу после королевской свадьбы

Мать Меган Маркл Дориа Рагланд стала единственной гостьей со стороны невесты на королевской свадьбе, которая поддерживала дочь в один из самых важных моментов…

Родственников Меган Маркл не пригласят на ее свадьбу с принцем Гарри
Родственников Меган Маркл не пригласят на ее свадьбу с принцем Гарри

Стало известно, по какой причине некоторых родственников актрисы Меган Маркл не собираются приглашать на ее свадьбу с принцем Гарри. В число нежелательных…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости