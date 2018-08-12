Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери

По словам Томаса Маркла, если бы ему позволили произнести речь, он бы только выразил слова благодарности за то, как королевская семья отнеслась к его «чудесной дочери».

Однако из всех родственников невесты на свадьбу попала только её мать, Дория Рагланд. Причиной тому стало отсутствие желания у женщины прославиться за счёт принадлежности к королевскому семейству, в отличие от других родственников бывшей актрисы. Мать Меган Маркл не давала масштабные интервью и не освещала конфиденциальную информацию, как это делали остальные.

С другой стороны, отцу невесты и вовсе не разрешили приезжать на свадебную церемонию. Сам мужчина отметил, что у него не было денег на билеты, и он попросил их у новоявленных родственников. Однако сама Меган Маркл категорически выступила против того, чтобы её новая семья оплачивала отцу поездку. Теперь Томас Маркл начал жаловаться прессе, что не хотел ничего плохого, а только побыть рядом с дочерью. Однако герцогиня Сассекская вряд ли поверит в его публичные речи – ранее отец обвинял её в неуважении и предполагал, что она не поможет ему, даже когда узнает о серьёзной болезни.

Ирина Летинская