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«Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях

Сегодня, 12:35

Пользователи порекомендовали Лайме Вайкуле полностью отказаться от концертной деятельности на территории России.

 

На днях певица негативно высказалась о выступлениях в Крыму, отметив, что не намерена выступать в республике. Заявление артистки вызвало ярость и гнев в социальных сетях. Особенно яростно встретили решение Лаймы Вайкуле жители крымского полуострова, саркастично подчеркнув, что смогут как-то выжить без концертов исполнительницы. В ополчившиеся против звезды пользователи в соцсетях посоветовали ей полностью отказаться от выступлений в стране. Директор певицы Алексей Яковлев отметил, что заявление Вайкуле каждый понимает по-своему«в меру своей испорченности».

Юзеры не забыли упомянуть, что «слово не воробей», а певица вскоре захочет отказаться от своих слов и приехать в Крым с концертом. «Пусть поет у немцев на корпоративах», - заявили пользователи, с юмором подчеркнув, что весь полуостров «разрыдался» от того, что Вайкуле не приедет к ним. Некоторые обратились к певице и упрекнули ее за то, что до сих пор считает русский язык родным.

Резкое решение Лаймы Вайкуле прокомментировал и журналист Армен Гаспарян, припомнив артистке, что при СССР она с удовольствием принимала все гонорары.


Мирослава Донцова
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