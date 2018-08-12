В Крыму высказались о заявлении Лаймы Вайкуле о поездках на полуостров

Певица заявила, что не испытывает ничего хорошего к СССР и рада его распаду в 1991 году.

Находясь в Одессе, эстрадная звезда Лайма Вайкуле заявила, что е поедет с гастролями в Крым ни за какие деньги. Она считает, что поездка на полуостров «запрещена нам, европейцам», но при этом заступилась за артистов, внесенных Киевом в «черный список», назвпв их детьми, отнятых от реальных положения дел. Позже ее директор, комментируя утверждение певицы, отметил, что ее слова каждый воспринимает в меру собственной распущенности.

Не остались в стороне и в Крыму после цитаты Вайкуле. Местные политики считают, что можно не радовать концертами зрителей Крыма, но стоит объективно оценивать происходящую там ситуацию и учитывать пожелания обычных людей, а не ехать в коммерческих целях. Глав Общественной палаты Григорий Иоффе также отметил, что долгие годы любил творчество певицы.

Никита Готский