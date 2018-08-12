Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством

Актриса уже не в первый раз находится под наблюдением врачей. Прежде в этой же самой клинике она лечилась от анорексии.

Анджелина Джоли легла в больницу в связи с психическим расстройством. Еще во время брака с Брэдом Питтом она страдала от излишней худобы, после чего решила избавиться от этого недуга. При росте в 170 см она весила около 44 кг.

Сейчас Джоли находится в лечебнице, сотрудники которой специализируются на пищевых расстройствах. У актрисы могли появиться данные болезни из-за постоянного стресса. После выписки она хочет возвратиться к съемкам второго эпизода «Малефисенты», которые пока приостановлены.

Ранее Анджелина прокомментировала слова экс-мужа, обвинив его в отсутствии материальной поддержки. Актриса просила Питта дать ей денег на приобретение дома для нее и детей. Питт якобы предоставил бывшей жене 8 млн долларов на недвижимость и 1,3 млн на отпрысков. По словам звезды, данные ресурсы актер выделил ей в кредит, к тому же он будто бы пытается запутать следствие и отвлечь от того момента, что не в полной мере выполнил свои обязанности касательно детей.

Никита Готский