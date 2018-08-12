Меган Маркл окончательно отделяется от семьи в США

Последним шагом для Меган Маркл станет переезд её матери в Лондон.

Как сообщают близкие из окружения Дории Редлан, женщина стала готовиться к переезду ещё в мае, после свадьбы своей дочери. Как известно, никто из семьи Маркл в США больше не получил приглашение для ПМЖ в Лондоне, из чего западная пресса сделала вывод об окончательном разрыве отношений в семье герцогини и отделении Меган и Дории от родных.

Друзья мамы Меган рассказывают, что женщина пока не называет точную дату переезда, но хочет перебраться поскорее. Вероятно, это произойдёт до её дня рождения в сентябре. Друзья Дории также поделились, что на женщину Англия произвела неизгладимое впечатление. Где именно будет жить родительница герцогини тоже остаётся секретом, но её переезд к дочери был одобрен монархами.

Елизавета Трюфель