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| | Мать Меган Маркл готова переехать в Британию, чтобы быть ближе к дочери

Мать Меган Маркл готова переехать в Британию, чтобы быть ближе к дочери

Сегодня, 11:38

Дориа Рагланд отмечает, что в США ей очень тоскливо без любимой дочери, с которой она хотела бы видеться куда чаще и поддерживать ее в сложную минуту.

 

61-летняя женщина признается, что она «вне себя от волнения» по причине того, что вскоре станет соседкой не только Меган Маркл, но и прочим королевским особам. Дориа намерена совершить переезд уже в следующем месяце. При этом, Рагланд станет первым членом семьи Маркл, который уедет в Британию из США. Сама Дориа отмечала, что была глубоко впечатлена королевской семьей, а, в особенности, самой королевой.

В отличие от своего бывшего супруга Томаса Маркла, с которым она развелась, когда Меган было шесть лет, Дориа никогда не выступала с публичным мнением относительно свадьбы своей дочери и ее вхождения в королевскую семью.

При этом, Томас Маркл, родной отец актрисы, прессе запомнился своими громкими заявлениями, в которых он угрожает дочери и всем членам королевской семьи, обещая, что «он не замолчит», хотя все, как он сам признает, хотели бы от него именно этого.

Дориа уже начала готовиться к ее отъезду в Лондон после того, как в мае она покинула свою работу в качестве социального работника клиники психиатрических услуг Диди Хирша в Калвер-Сити, Лос-Анджелес.


Николай Офицеров
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