«Качественно сделано»: Гребенщиков высказался о творчестве Монеточки

Творчество молодой российской певицы, которую раскритиковала Земфира, солист группы «Аквариум» оценил положительно.

Высказался о творчестве Монеточки Борис Гребенщиков в одном из интервью изданию Metro. Среди всех современных музыкантов артист выделил именно уральскую певицу Елизавету Гырдымову.

Борис Гребенщиков отметил, что слышал несколько композиций Монеточки и подумывает о том, чтобы спеть с ней дуэтом. «Я слышал некоторые ее песни. Качественно сделано», - подчеркнул музыкант, добавив, что и певица, и ее продюсеры хорошо потрудились.

«Дедушка русского рока» также признался, что ему выпадала возможность сотрудничать с Монеточкой – музыканты должны были записать совместную композицию к картине «Гоголь». Однако проект не реализовался. Почему не удалось поработать с Монеточкой, Гребенщиков не уточнил.

Творчество Васи Обломова лидеру «Аквариума» также нравится. Борис Гребенщиков назвал музыканта «чудесным», отметив, что у него «голова на правильном месте».

Монеточку недавно жестко раскритиковала Земфира, заявив, что у нее омерзительный голос и некрасивая внешность, однако тексты отличные. Елена Ваенга также негативно высказалась о музыкальном творчестве уральской рок-певице.

Мирослава Донцова