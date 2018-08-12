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| | «Качественно сделано»: Гребенщиков высказался о творчестве Монеточки

«Качественно сделано»: Гребенщиков высказался о творчестве Монеточки

Сегодня, 11:09

Творчество молодой российской певицы, которую раскритиковала Земфира, солист группы «Аквариум» оценил положительно.

 

Высказался о творчестве Монеточки Борис Гребенщиков в одном из интервью изданию Metro. Среди всех современных музыкантов артист выделил именно уральскую певицу Елизавету Гырдымову.

Борис Гребенщиков отметил, что слышал несколько композиций Монеточки и подумывает о том, чтобы спеть с ней дуэтом. «Я слышал некоторые ее песни. Качественно сделано», - подчеркнул музыкант, добавив, что и певица, и ее продюсеры хорошо потрудились.

«Дедушка русского рока» также признался, что ему выпадала возможность сотрудничать с Монеточкой – музыканты должны были записать совместную композицию к картине «Гоголь». Однако проект не реализовался. Почему не удалось поработать с Монеточкой, Гребенщиков не уточнил.

Творчество Васи Обломова лидеру «Аквариума» также нравится. Борис Гребенщиков назвал музыканта «чудесным», отметив, что у него «голова на правильном месте».

Монеточку недавно жестко раскритиковала Земфира, заявив, что у нее омерзительный голос и некрасивая внешность, однако тексты отличные. Елена Ваенга также негативно высказалась о музыкальном творчестве уральской рок-певице.


Мирослава Донцова
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