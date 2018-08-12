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| | «Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле

«Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле

Сегодня, 10:55

Захар Прилепин, воевавший на стороне ДНР, уверен, что Лайма Вайкуле никогда не станет частью европейского сообщества.  

Захар Прилепин воевал на стороне самопровозглашённой ДНР и оправдывал это тем, что его «позвали» украинцы. Теперь писатель решил разобраться в вопросах шоу-бизнеса и прокомментировал заявление Лаймы Вайкуле. Больше всего мужчину рассмешило выражение Лаймы Вайкуле: «нам, европейцам». Прилепин уверен, что настоящим европейцам не нужно лишний раз напоминать, кто они такие. По словам мужчины, это показывает «местечковость» певицы. «Смешная и трогательная претензия на европейскость», - написал у себя в Facebook-аккаунте Захар Прилепин.

Он уверен, что Лайма Вайкуле без труда продолжит гастролировать по России, ведь шумиха пройдёт, люди всё забудут и продолжат ходить на концерты певицы. В своём блоге Прилепин заявил, что не считает жителей Литвы, Латвии и Эстонии частью Европы. Он объяснил это подсознательным страхом, что в Европу прибалтов живыми не возьмут.


Яна Белова
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