Свингер тусовка? Панин опубликовал фото с нудистского пляжа

Сейчас актёр отдыхает в крымской Ялте, где, видимо, и познакомился с местными нудистами.

Сегодня Алексей Панин в Stories своего Instagram опубликовал очередное голое фото с пляжа, прикрыв весь срам рукой. На фотографии он изображён среди камней на пляже, по всей видимости это район Симеиза. Там он находится в компании голых мужчины и женщины – это фитнес тренеры из Минска, супружеская пара Анна и Дмитрий.

Актёр уже не первый раз публикует свои фото с «дикого отдыха», кроме того, не стесняться своего голого тела он учит и свою 9-летнюю дочь Анну. Это, не говоря уже о том, что ранее Панин открыто признался, что является бисексуалом, одобряет и часто посещает свингер клубы и вечеринки, а также любит свободный секс на природе.

Многие пользователи сети одобрительно относятся к такому образу жизни известного актёра театра и кино, ведь подобное происходит сплошь и рядом, но то, что он является публичной личностью, не должно ставить определенных рамок.