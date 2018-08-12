Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Лохнесское чудовище уплыло из Шотландии в Англию «Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать Муж Ким Кардашьян растерялся при вопросе о поддержке Дональда Трампа Свингер тусовка? Панин опубликовал фото с нудистского пляжа Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме Садальский отказался от гастролей в Украине в отместку Вайкуле «Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста
| | Свингер тусовка? Панин опубликовал фото с нудистского пляжа

Свингер тусовка? Панин опубликовал фото с нудистского пляжа

Сегодня, 09:52

Сейчас актёр отдыхает в крымской Ялте, где, видимо, и познакомился с местными нудистами.

 

Сегодня Алексей Панин в Stories своего Instagram опубликовал очередное голое фото с пляжа, прикрыв весь срам рукой. На фотографии он изображён среди камней на пляже, по всей видимости это район Симеиза. Там он находится в компании голых мужчины и женщины – это фитнес тренеры из Минска, супружеская пара Анна и Дмитрий.

Актёр уже не первый раз публикует свои фото с «дикого отдыха», кроме того, не стесняться своего голого тела он учит и свою 9-летнюю дочь Анну. Это, не говоря уже о том, что ранее Панин открыто признался, что является бисексуалом, одобряет и часто посещает свингер клубы и вечеринки, а также любит свободный секс на природе.

Многие пользователи сети одобрительно относятся к такому образу жизни известного актёра театра и кино, ведь подобное происходит сплошь и рядом, но то, что он является публичной личностью, не должно ставить определенных рамок.


Новости по теме
Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму
Поклонники подозревают, что Панин и Шура устроили «свингер-пати» в Крыму

Скандально известный актёр Алексей Панин был замечен в окружении певца Шуры и девушки по имени Елизавета. Из-за странного поведения поклонники посчитали, что…

Алексей Панин назвал Владимира Соловьёва
Алексей Панин назвал Владимира Соловьёва "проституткой"

Скандально известный актёр Алексей Панин на своей странице в Instagram опубликовал короткое видео, в котором назвал Владимира Соловьёва «проституткой». Так он…

«Смертник»: Алексей Панин рекламирует спектакль своими голыми фото
«Смертник»: Алексей Панин рекламирует спектакль своими голыми фото

Скандалист Алексей Панин необычно подошёл к афишированию своих предстоящих работ. Привлекать зрителя он стал тем, что умеет делать хорошо – своими голыми…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости