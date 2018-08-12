Муж Ким Кардашьян растерялся при вопросе о поддержке Дональда Трампа

В этом популярный рэпер и муж Ким Кардашьян обвинил журналиста, задавшего ему неожиданный вопрос, а вовсе не своё отношение к президенту США.

«Я не был в тупике», - пояснил артист, оправдываясь за растерянность во время интервью на шоу Джимми Киммела. Причина, по словам рэпера, в том, что журналист резко перешёл на другую тему, не дав ему закончить хотя бы с одной. Тем более, как отметил Канье Уэст, ему надо было тщательно продумать ответ на сложный политический вопрос. Также рэпер подчеркнул, что не ожидал такого внимания к его ответу относительно голосования на будущих выборах в США. Однако реакция на заявление была достаточно бурной.

Люди заявили, что певец путается в про-Трамповской пропаганде, а потому не готов к неожиданным вопросам. Теперь Канье Уэст попытался оправдаться, давая новые интервью, чтобы перекрыть некоторые сомнительные моменты из прошлого. Рэпер пожаловался, что ему ранее не советовали говорить о поддержке Дональда Трампа, отмечая, что он может агитировать за нынешнего президента США, влияя на мнение американцев.

Ирина Летинская