Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме

В украинской Одессе исполнительница рассказывала, что ни за какие гонорары не поедет выступать на полуостров.

По теме: «А гонорары свои помнит?»: Гаспарян прокомментировал парадоксальную речь Вайкуле Знаменитая певица Лайма Вайкуле ранее сообщила обществу, что никогда не выступит в Крыму ...

Перед недавним концертом в украинском городе Одесса певица Лайма Вайкуле озвучила собственное отношение о выступлениях в Крыму. По словам звезды, европейцы туда ехать не могут, а из-за этого ни за какие гонорары она не будет выступать на крымской сцене. Об этом тут же написали некоторые украинские СМИ.

Однако недавно директор Алексей Яковлев Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме и рассказал, что пресса «перекрутила и раздула» слова артистки о полуострове. Яковлев считает, что Вайкуле была неправильно понята. Однако, если верить украинским информационным изданиям, певица не просто выступала против концертов в Крыму, но не одобряла внесения артистов в списки «Миротворца». Вайкуле говорила, что к творческим людям нужно относится снисходительнее, так как иногда те ведут себя как дети и могут «черт-те что выкинуть».