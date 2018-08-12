Вспомнил о родной дочери: Дочь Хайди Клум встретилась с биологическим отцом

14-летняя дочь модели наконец-то встретилась с папой, который не планировал налаживать с ней отношения.

68-летний итальянский миллионер Флавио Бриаторе ранее встречался с Хайди Клум. Пара рассталась, несмотря на то, что модель была беременна. В 2004 году Хайди родила дочь Лени. Наследницу модели усыновил ее будущий супруг Сил, а Флавио решил не вмешиваться в воспитание девочки. До 2012 года Лени воспитывал Сил, с которым Хайди Клум также рассталась.

На днях папарацци запечатлели воссоединение семьи – 14-летняя Лени встретилась со своим биологическим отцом Флавио Бриаторе на отдыхе в Италии. Журналисты уверены, что Флавио изменил свое отношение к родной дочери и решил чаще видеться с ней. На кадрах, разлетевшихся в Сети, Бриаторе обнимает Лени на территории отеля Cala di Volpe в Порто Черво. Отмечается, что Хайди отдыхает там с детьми и родителями. Папарацци гадают, почему Флавио вспомнил о дочери и намерен ли он чаще видеться с Лени.

Мирослава Донцова